जयपुर। Royal Enfield ने सबसे ज्यादा बिकने वाली Classic 350 बाइक के Redditch वेरिएंट को बाजार में उतारा है। नए वेरिएंट को तीन नए रंग (Redditch Red, Redditch Green and Redditch Blue) में उतारा गया है। रॉयल एनफील्ड रेडिच की दिल्ली में कीमत 1.46 लाख रुपए होगी।

