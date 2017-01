1 of 6

Renault Kwid का स्पेशल एडिशन बाजार में आ गया है। इस नए मॉडल को Live For More एडिशन नाम दिया गया है। मुंबई में एक्स-शोरूम इस कार की कीमत 2.93 लाख रुपए रखी गई है। ग्राहकों के पास मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प चुनने का ऑप्शन भी होगा। कार के लिए वेटिंग पीरियड एक से तीन सप्ताह का होगा, जो कि कार के बाहरी कलर पर निर्भर करेगा।

